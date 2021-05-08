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Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU | Kayseri'de kazanan yok!

Son dakika spor haberleri... Kayserispor, ligin 40. haftasında sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU | Kayseri'de kazanan yok!

Kayseri'de kozlarını paylaşan Kayserispor ve yenişemedi. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen 'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay çıkardı.

29. dakikada Kvrzıc'in pasında topla buluşan Henrique top yere düşmeden şutunu çekti. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

43. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan topu kornere çeldi.

76. dakikada 'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

85. dakikada 'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

86. dakikada 'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan 'in vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

90+1. dakikada geri pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

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