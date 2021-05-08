BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa tek golle güldü
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Düşme hattını yakından ilglendiren mücadelede Kasımpaşa, BB Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Emrah'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan'ın sert şutu yandan dışarı çıktı.
8. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın ortasında arka direkte topla buluşan Hasan topu filelerle buluşturdu. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
16. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda Sadiku vurdu bu topu kaleci güçlükle çeldi.
31. dakikada sol taraftan Emrah'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
42. dakikada sol taraftan Hadadi'nin yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic'in sert şutu yandan dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Oltan'ın pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutu üstten dışarı çıktı.
63. dakikada sol taraftan Emrah'ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Varga ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Bistrovic çalımlarla ceza sahasına girer girmez ortaladı müsait pozisyondaki Varga düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
80. dakikada Oltan ile hava topuna yükselen Luckassen yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
88. dakikada BB Hasan, Thelin'le girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buğra'nın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi. Teikeu önünde kalan topa sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
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