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Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1 MAÇ SONUCU | Konyaspor, İzmir'de kazandı

Son dakika spor haberleri... 'in 40. haftasında , deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. 'un golü penaltıdan Jevtovic'le geldi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1 MAÇ SONUCU | Konyaspor, İzmir'de kazandı

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

30. dakikada Yalçın Kayan'ın savunma arkasına havalandırdığı topa dokunan Kerim Alıcı'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

İKİNCİ YARI

54. dakikasında Sekidika'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci Arda topu kornere uzaklaştırdı.

64. dakikada Shengelia'nın şutunda Atınç'a çarpan top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Atınç'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verip, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Jevtovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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