Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1 MAÇ SONUCU | Karagümrük gol oldu yağdı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 40'ıncı hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği karşılaşması 5-1 Karagümrük lehine sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde Zukanovic'n kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada sol kanattan Lens'in ortasına arka direkte Castro bekletmeden vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada Bertolacci'nin sol kanattan ortasına arka direkte Borini'ni vurdu. Top Gençlerbirliği savunmasında Diego'ya çarparak filelere gitti. 2-0
44. dakikada Koray'ın pasını alan Castro'nun sert şutunda top Gençlerbirliği savunmasına çarparak direğin üstünden az kornere çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Dominik Furman'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Arda Kızıldağ önce kafa ile vurdu. Top savunmadan sekerek önüne düştü. Arda'nın ikinci şut girişiminde top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
61. dakikada İlker'e baskı yaparak topu alan Lucas Castro savunma arkasına attığı şık ara pasında topu Ndao ile buluştu. Kaleciden şık bir çalımla sıyrılan Ndao, topu boş kaleye gönderdi. 3-0
62. dakikada Furman pasını sağ tarafta Sefa ile buluşturdu. Sefa'nın ceza alanı içi sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Vivano kornere çeldi.
76. dakikada Borini'nin orta saha çizgisi üzerinden yerden gönderdiği ara pasında topu alan Ndao, sağ taraftan ceza alanı içine girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
87. dakikada Lens, Ömürcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.
88. dakikada beyaz noktaya gelen Lens, topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 5-0
90+3. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta İlker'in şık şutunda top filelere gitti. 5-1