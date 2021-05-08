CANLI | Trabzonspor - Antalyaspor canlı anlatım izle

5 MAÇLIK 3 PUAN HASRETİ

Fraport Tav Antalyaspor ise 5 maçtır 3 puana hasret. Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp rekoru kıran Ersun Yanal'ın öğrencileri, sonraki 10 karşılaşmayı ise 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. 43 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan Fraport Tav Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaştığı son 8 Süper Lig maçını kazanamadı.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabaka, 1-1 sonuçlanmıştı.