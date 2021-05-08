Çaykur Rizespor: 0 - Yeni Malatyaspor: 4 | Rize'de Malatyaspor şov!

Süper Lig'in 40. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahası içerisinde Meriah'ın topa elle müdahale etmesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası içerisinde topu göğsünde yumuşatarak dönen Skoda'nın vuruşunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada köşe vuruşunda kaleci Gökhan'dan seken topa Teenage Hadebe'nin gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-2

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından Sabo'nun gerçekleştirdiği vuruşta top üstten auta çıktı.