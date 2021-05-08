Galatasaray 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Beşiktaş ve Galatasaray karşıklık birer penaltı atışı kullanırken, siyah beyazlıların ise attığı bir gol VAR'a takıldı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 2 penalt ve 4 golün atıldığı nefes kesen derbinin özeti ve Süper Lig'in en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin şampiyonluğu ilan etme ihtimaline taş koydu.
Maçta Beşiktaş'a nazaran daha üstün oynayan Sarı-Kırmızılılar, Babel, Falcao (p) ve Arda'nın golleriyle güldü.
Beşiktaş'ın golünü ise penaltıdan Ghezzal kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'ın umudu bu sonuçla biraz daha arttı.
ASLAN 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı. Galatasaray'ı ezeli rakibi Beşiktaş da mağlup edemedi.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Gedson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Atiba'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izleyerek penaltı olarak değerlendirdi.
42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 1-1
44. dakikada ceza sahası içinde Atiba'nın Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
45+1. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 2-1
45+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Falcao'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada topla birlikte rakip yarı sahaya geçen Marcao, pasını sol kanattan savunma arkasına sarkan Saracchi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
67. dakikada Larin'in ceza yayı yakınlarından verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Ghezzal'ın ceza alanına girerek çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.
76. dakikada savunmada Rosier'in sektirdiği topu kapan Emre Kılınç, kaleci Ersin'i geçip ceza sahası sol tarafında son çizgiye indikten sonra pasını altıpas yakınlarındaki Arda Turan'a gönderdi. Arda'nın müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Babel xx (Arda Turan dk. 73 x), Onyekuru xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 63 x), Falcao xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N'sakala xx, Josef xx, Atiba xx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic xx (Necip Uysal dk. 71 x), Ghezzal xx, Larin xx, Gökhan Töre xx (Dorukhan Toköz dk. 61 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş)
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)
24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)
02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
SÜPER LİG'DE EN GÜNCEL PUAN DURUMU
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
- Kadir suresi faziletleri: Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- Tilavet secdesi nasıl yapılır, hangi dua okunur? Tilavet secdesi ayetleri nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı
- Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
- Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
- Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!
- Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?
- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!