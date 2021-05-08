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Galatasaray 3-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Beşiktaş ve Galatasaray karşıklık birer penaltı atışı kullanırken, siyah beyazlıların ise attığı bir gol VAR'a takıldı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 2 penalt ve 4 golün atıldığı nefes kesen derbinin özeti ve Süper Lig'in en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Galatasaray 3-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ezeli rakibinin şampiyonluğu ilan etme ihtimaline taş koydu.

Maçta Beşiktaş'a nazaran daha üstün oynayan Sarı-Kırmızılılar, Babel, Falcao (p) ve Arda'nın golleriyle güldü.

Beşiktaş'ın golünü ise penaltıdan Ghezzal kaydetti. Sarı-Kırmızılılar'ın umudu bu sonuçla biraz daha arttı.

ASLAN 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı. Galatasaray'ı ezeli rakibi Beşiktaş da mağlup edemedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Gedson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Atiba'ya yaptığı müdahaleyi hakem , VAR'da izleyerek penaltı olarak değerlendirdi.
42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 1-1

44. dakikada ceza sahası içinde Atiba'nın Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
45+1. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 2-1
45+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Falcao'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada topla birlikte rakip yarı sahaya geçen Marcao, pasını sol kanattan savunma arkasına sarkan Saracchi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
67. dakikada Larin'in ceza yayı yakınlarından verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Ghezzal'ın ceza alanına girerek çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

76. dakikada savunmada Rosier'in sektirdiği topu kapan Emre Kılınç, kaleci Ersin'i geçip ceza sahası sol tarafında son çizgiye indikten sonra pasını altıpas yakınlarındaki Arda Turan'a gönderdi. Arda'nın müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1



Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Sarracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Gedson Fernandes xx (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba xx (Emre Kılınç dk. 73 x), Babel xx (Arda Turan dk. 73 x), Onyekuru xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 63 x), Falcao xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Wellinton xx, Vida xx, N'sakala xx, Josef xx, Atiba xx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic xx (Necip Uysal dk. 71 x), Ghezzal xx, Larin xx, Gökhan Töre xx (Dorukhan Toköz dk. 61 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör:
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 3 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)
24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)
27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)
02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

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