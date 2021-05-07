07 Mayıs 2021, Cuma
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UEFA'dan Avrupa Süper Ligi için faturayı kesti! O takımların gelirlerinin bir kısmına el kondu

, olarak tanımlanan projeye destek veren kulüplerin gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacağını açıkladı. Eğer , , , , Inter, , , ve aynı adımı tekrar atar ve yeni bir organizasyon kurmaya kalkarsa kulüp başına 100 milyon Euro cezaya çarptırılacak.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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UEFA'dan Avrupa Süper Ligi için faturayı kesti! O takımların gelirlerinin bir kısmına el kondu

, olarak adlandırılan projede yer almış olan 12 kulüpten 9'unun UEFA kulüp müsabakaları gelirinin %5'ine el koyulacağını açıkladı.

9 KULÜBE CEZA

UEFA'dan beklenen yaptırımları geldi. 12 kulübün ortak bir bildiri sonucunda açıkladığı ama daha sonra kulüplerin ayrıldığını açıklamasının ardından kağıt üzerinde kalan Avrupa Süper Ligi projesi için 9 kulübe geldi.

GELİRLERİNE EL KONULACAK

, , , , Inter, , , ve olmak üzere 9 takımın yeni bir sezondaki UEFA kulüp organizasyonlarındaki gelirlerinin %5'ine el koyulacak. Bununla birlikte bu kulüpler çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon Euro bağış yapacak.

50 MİLYON EURO

Ayrıca bu 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon Euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon Euro ceza ödeyecek.

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