UEFA'dan Avrupa Süper Ligi için faturayı kesti! O takımların gelirlerinin bir kısmına el kondu

50 MİLYON EURO

Ayrıca bu 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon Euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon Euro ceza ödeyecek.