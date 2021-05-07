07 Mayıs 2021, Cuma
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberine göre... tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri de belli oldu.  - derbisini  yönetecek.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberine göre... tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri de belli oldu. - derbisini yönetecek.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI

Bir yanda şampiyonluk yarışı bir yandan da kümede kalma savaşı devam ediyor. Lider Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

FIRAT AYDUNYUS DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ise başkentte Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. TFF, 40. haftanın hakemlerini açıkladı. Ankaragücü - Fenerbahçe maçının hakemi ise Fırat Aydınus oldu.

DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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