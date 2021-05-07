Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi yorumu: Köprüden önce son çıkış!
Galatasaray, Beşiktaş'la karşılaşacağı kader maçı için geri sayım yapıyor. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim dünkü idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı ve Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız… Köprüden önce son çıkış…" dedi.
Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Terim antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız… Köprüden önce son çıkış…Son 3 maçta ortaya koyduğumuz kazanma duygusunu bu maça da yansıtırsak derbiden mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından beri şanssızlıklar yaşadık. Ama bu maçla her şeyin değişeceğine inanıyorum ve size çok güveniyorum. Başaracağız.
Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş maçının önemini anlatmama herhalde gerek yok. Şampiyonluk için son şansımız, final maçımız… Köprüden önce son çıkış…Son 3 maçta ortaya koyduğumuz kazanma duygusunu bu maça da yansıtırsak derbiden mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: Sezon başından beri şanssızlıklar yaşadık. Ama bu maçla her şeyin değişeceğine inanıyorum ve size çok güveniyorum. Başaracağız.
GALATASARAY DERBİDE FAVORİ!
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları güncellendi…
İlk oranlar; Galatasaray: 2.20, beraberlik 2.95, Beşiktaş: 2.40 şeklindeydi… Yeni oranlar Galatasaray: 2.05, beraberlik: 3.10, Beşiktaş: 2.50 olarak belirlendi... Aslan yarın oynanacak dev derbide favori gösteriliyor.
ASLAN BU SEZON EVİNDE PUANLARI DAĞITTI!
Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evindeki performansıyla taraftarlarını bir hayli üzdü. Sarı-Kırmızılılar, 18 maçta tam 18 puanlık kayıp yaşadı. Aslan yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbide kötü istatistiğini pozitife dönüştürmek için mücadele edecek.
SARI-KIRMIZILILAR SAVUNMASINA GÜVENİYOR
Cimbom, Süper Lig'deki son 3 maçını gol yemeden kazandı. Ligin en çok gol atan takımına karşı mücadele edecek G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu derbi öncesinde savunmadaki oyuncularına güveniyor. Sarı-Kırmızılılar, Antalya, Konya ve G.Birliği maçlarında gol yemedi.
DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL HAZIRLIK
Cİmbom'da son haftaların formda oyuncusu Halil Dervişoğlu derbiye özel olarak hazırlanıyor... Son idmanlarda takımın en formda ismi olarak göze çarpan genç golcünün Beşiktaş maçına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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