Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi yorumu: Köprüden önce son çıkış!







DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZEL HAZIRLIK

Cİmbom'da son haftaların formda oyuncusu Halil Dervişoğlu derbiye özel olarak hazırlanıyor... Son idmanlarda takımın en formda ismi olarak göze çarpan genç golcünün Beşiktaş maçına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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