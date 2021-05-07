Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Kritik cumartesi geldi!

Ligde geride kalan 39 haftada Beşiktaş, 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlı ekibi 76 puanla Fenerbahçe, 75 puanla Galatasaray takip ediyor. Üç takımın da matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam etse de bitime 3 maç kala Beşiktaş'ın çok ciddi bir avantajı bulunuyor.

Süper Lig'de 28 puanla son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmesi kesinleşti. Dört takımın veda edeceği ligde kalma yarışı da şampiyonluk mücadelesi gibi dikkati çekiyor.