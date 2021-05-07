Fenerbahçe'ye süper Japon! Yuma Suzuki için teklif yapıldı







ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

25 yaşında ve 1.82 boyunda olan Yuma Suzuki, Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 sene Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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