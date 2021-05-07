07 Mayıs 2021, Cuma
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Fenerbahçe'ye süper Japon! Yuma Suzuki için teklif yapıldı

'den flaş transfer hamlesi... basını, Fenerbahçe’nin için toplam 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. St. Truiden kulübü teklifi kabul etmeye çok yakın. Son kararı ise Japon golcü verecek.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Fenerbahçe'ye süper Japon! Yuma Suzuki için teklif yapıldı
Fenerbahçe için basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. basını, Belçika Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren Yuma Suzuki için 'nin resmi teklif sunduğunu iddia etti. Habere göre Japon golcü için ilk teklifi yapan takım ise 'di. Ancak Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifin çok daha cazip olduğu ortaya çıktı.



HERTHA BERLİN SAF DIŞI KALDI
Fenerbahçe, St.Truiden'in kafasını, 4.5 milyon euro +1 milyon euro'luk bonus ve toplamda 5.5 milyon Euro'luk teklifle karıştırdı. St.Truiden, Japon yıldız için 6 milyon Euro istiyordu.



SUZUKİ'NİN KARARI BEKLENİYOR
Ancak Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlar kabul edilebilir seviyede. Belçika basını, Suzuki'nin 'ne gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceğini ifade ediyor.




ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
25 yaşında ve 1.82 boyunda olan , altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 sene 'da oynadıktan sonra Belçika'da takımına transfer olan Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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