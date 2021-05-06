Abdürrahim Albayrak: Seçim en geç Haziran'da yapılacak
Son dakika haberine göre... Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçimin en geç Haziran ayı içerisinde yapılacağını duyurdu. 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti.
Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre; 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti.
Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Albayrak'ın açıklaması şöyle: "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır."
SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?
Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu.
Ülkemizde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılarak, adayların başvuru tarihinin (7 Mayıs) bu süre içine denk geldiği belirtildi. "17 Mayıs'tan sonra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir" denilen açıklama şöyle tamamlandı:
Seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alınarak, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak seçimin, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmesi üzere iptaline karar verilmiştir." denildi.
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