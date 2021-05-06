Abdürrahim Albayrak: Seçim en geç Haziran'da yapılacak

Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre; 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti.