Beşiktaş'a bir Cezayirli daha! Nabil Bentaleb sürprizi
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli Nabil Bentaleb, Beşiktaş'a önerildi… Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.
Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli Nabil Bentaleb, Beşiktaş'a önerildi…
Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.
KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ
Beşiktaş yönetimi, ilk imzasını Salih Uçan ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen Nabil Bentalep, Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.
17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
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