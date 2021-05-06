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Beşiktaş'a bir Cezayirli daha! Nabil Bentaleb sürprizi

'ta flaş transfer gelişmesi... 'da küme düşen 'ün yıldız orta sahası , Beşiktaş'a önerildi… - Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Beşiktaş'a bir Cezayirli daha! Nabil Bentaleb sürprizi

Almanya Bundesliga'da küme düşen 'ün yıldız orta sahası , 'a önerildi…

- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ


Beşiktaş yönetimi, ilk imzasını ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen , Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU


Kariyerinin önemli bölümünü 'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle 'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi.

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