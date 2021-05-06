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Galatasaray'a Diagne piyangosu! Premier Lig ekipleri yakın takipte

'da flaş transfer gelişmesi... Devre arasında Galatasaray’dan ekibi ’e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, ’de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3’e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Galatasaray'a Diagne piyangosu! Premier Lig ekipleri yakın takipte

Devre arasında 'dan ekibi 'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor.

Ada basınına göre, 'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.

KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR
West Bromwich, Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca ve 'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Galatasaray ile West Bromwich arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.

HALEN G.SARAY'IN EN GOLCÜSÜ
Cimbom 2019'da 'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.

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