Galatasaray'a Diagne piyangosu! Premier Lig ekipleri yakın takipte
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Devre arasında Galatasaray’dan İngiliz ekibi West Bromwich’e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor. Ada basınına göre, Premier Lig’de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3’e yükseldi.
Devre arasında Galatasaray'dan İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne performansıyla adından söz ettiriyor.
Ada basınına göre, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Senegalli yıldızı yeni sezonda transfer etmek isteyen takımların sayısı 3'e yükseldi.
KÜME DÜŞSE DE İSTİYORLAR
West Bromwich, Premier Lig'e veda etse de Diagne'yi kadrosunda tutmak istiyor. Ayrıca Crystal Palace ve Brighton'ın yıldız futbolcunun transferi için harekete geçeceği belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK
Galatasaray ile West Bromwich arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda Diagne'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.
HALEN G.SARAY'IN EN GOLCÜSÜ
Cimbom 2019'da Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli forvet için 13 milyon Euro'yu kasasından çıkarmıştı. Ancak şu ana kadar kiralama bedelleriyle 5 milyon Euro gelir elde edildi. Galatasaray formasıyla sezonun ilk yarısında 9 gole imza atan Diagne halen takımın en golcü futbolcusu durumunda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...
- SGK o parayı anında ödüyor! Milyonlarca için geçerli, 4000 TL hesaplarda! Tek tek sıralandı...
- Pi coin ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? XRP davası ile...
- Faizsiz, teminatsız kredi müjdesi! 36 ay geri ödemesiz 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı! E-Devlet başvuru şartları...
- Ve son dakika açıklandı! Halkbank'tan müjde geldi! 6 ay ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi imkanı...
- Ve sonunda açıklandı! 1161 TL ödeme yapılacak! Bayramdan önce tamamlanmış...
- Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs TV8 yayın akışı...
- Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
- Hıdırellez'de ne zaman dilek tutulur? Hıdırellez duaları ve dilekleri nelerdir? Hıdırellez'de yapılması gerekenler...
- 1100 TL yardım parası ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yardım parası hangi tarihte yatar? E-devlet ile PTT sonuçları...