Bizi hiçe saymaya kalkacaklarını biliyorduk! Galatasaray'da başkan adaylarından sert açıklamalar
Galatasaray başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, kulüpte yapılması beklenen seçimlerin iptal edilmesine yönelik sert açıklamalar yaptı. Elmas "‘Erteleme’ koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadelerini kullanırken, Öztürk “Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk" dedi.
Galatasaray başkan adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.
BU SEÇİM MUTLAKA YAPILACAK
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
HİÇE SAYMAYA KALKABİLECEKLERİNİ BİLİYORDUK
Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ise "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız" ifadelerini kullandı.
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