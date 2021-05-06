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En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor! Türkiye'den Chelsea ve Manchester City'ye mesaj!

Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadeleriyle finalistleri ve 'ye mesaj yolladı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor! Türkiye'den Chelsea ve Manchester City'ye mesaj!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City , Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükselirken, İstanbul'a giden son bileti Real Madrid'i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu. 29 Mayıs günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, "En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor" ifadelerini kullanarak İstanbul'a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

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