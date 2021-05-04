İlk finalist Manchester City! İstanbul biletini ilk alan takım belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırladı.

Ev sahibi ekip, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında ilk golü buldu. Kaleci Ederson'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Oleksandr Zinchenko, topu ceza sahası önüne çevirdi. Kevin De Bruyne'ün vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağı takip eden Riyad Mahrez, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.