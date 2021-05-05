05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Burak Yılmaz tarih yazmaya devam ediyor! Nisan ayının oyuncusu seçildi

'da lig lideri 'de forma giyen milli oyuncumuz takımda nisan ayının futbolcusu seçildi. 35 yaşındaki yıldız forvet nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atarak şampiyonluk yolunda takımına ciddi katkı sağlamıştı.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Burak Yılmaz tarih yazmaya devam ediyor! Nisan ayının oyuncusu seçildi

1. Futbol Ligi () ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.

AYIN OYUNCUSU BURAK YILMAZ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

ARALIK'TA DA SEÇİLMİŞTİ

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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