Burak Yılmaz tarih yazmaya devam ediyor! Nisan ayının oyuncusu seçildi
Fransa'da lig lideri Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Burak Yılmaz takımda nisan ayının futbolcusu seçildi. 35 yaşındaki yıldız forvet nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atarak şampiyonluk yolunda takımına ciddi katkı sağlamıştı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.
AYIN OYUNCUSU BURAK YILMAZ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu. 35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.
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