Burak Yılmaz tarih yazmaya devam ediyor! Nisan ayının oyuncusu seçildi

ARALIK'TA DA SEÇİLMİŞTİ

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti. Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.