Cornelius, Soares ve Gervinho için görüşmeleri hızlandırdı: Trabzonspor'dan yıldız avı

Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın en çok istediği oyuncular arasında yer alan Cornelius, Soares ve Gervinho için yapılan görüşmeler sürüyor. Kulüp üç oyuncuyu da özellikle ekonomik olarak belli kriterlerin altına çekmeye çalışıyor. Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ve Gervinho Parma'da forma giyiyorlar. Cornelius'un bonservisi ise Atalanta'da. Her iki oyuncu ile gerüşmek için İtalya'ya Covid-19 nedeniyle gecikmeli gidilecek. Tiquinho Soares ile de önemli mesafa alındığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN