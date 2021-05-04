04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cornelius, Soares ve Gervinho için görüşmeleri hızlandırdı: Trabzonspor'dan yıldız avı

Cornelius, Soares ve Gervinho için görüşmeleri hızlandırdı: Trabzonspor'dan yıldız avı

'da flaş transfer gelişmeleri... Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın en çok istediği oyuncular arasında yer alan , ve için yapılan görüşmeler sürüyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Cornelius, Soares ve Gervinho için görüşmeleri hızlandırdı: Trabzonspor'dan yıldız avı

Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın en çok istediği oyuncular arasında yer alan Cornelius, Soares ve Gervinho için yapılan görüşmeler sürüyor. Kulüp üç oyuncuyu da özellikle ekonomik olarak belli kriterlerin altına çekmeye çalışıyor. Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius ve Gervinho Parma'da forma giyiyorlar. Cornelius'un bonservisi ise Atalanta'da. Her iki oyuncu ile gerüşmek için İtalya'ya Covid-19 nedeniyle gecikmeli gidilecek. Tiquinho Soares ile de önemli mesafa alındığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA