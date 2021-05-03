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CANLI | Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Kritik mücadele

CANLI | maçı canlı anlatım izle! Kritik mücadele | Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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CANLI | Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle! Kritik mücadele

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Sabovic, Attamah, Lennon, Henrique Avramovski, İlhan Parlak

Ligde oynadığı 36 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kayserispor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

38 puanla düşme hattının hemen üstünde 17. sırada bulunan konuk Kayserispor ise Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

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