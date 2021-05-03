03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma müthiş gelir

67.5 milyon TL’si galibiyet, 8.4 milyon TL’si de beraberlik olmak üzere toplamda 75.9 milyon TL’yi kasasına koyan Beşiktaş, şampiyon olması halinde sezonu yaklaşık 120 milyon TL’lik gelirle tamamlayacak.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma müthiş gelir

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Yılı için Süper Lig'de galibiyet primini 2.7 milyon TL, beraberlik ücretini de 1.4 milyon TL olarak belirlemişti. Bu tarifede 67.5 milyon TL'si galibiyet, 8.4 milyon TL's i de beraberlik olmak üzere toplamda 75.9 milyon TL'yi kasasına koyan Kartal, kalan 3 maçta alacağı sonuçlarla da gelirini daha da artıracak.

TFF'nin lig şampiyonuna yapacağı 42 milyon TL'lik ödeme de eklendiğinde Siyah-Beyazlılar, sezonu yaklaşık 120 milyon TL'lik gelirle tamamlayacak.

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