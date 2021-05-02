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CANLI | Konyaspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı Konyaspor-Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyor. Süper Lig'de orta sıralarda bulunan Konyaspor ile Fatih Karagümrük'ün maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021
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CANLI | Konyaspor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Fatih Karagümrük mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Saat 16'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

Karagümrük: Viviano, Serhat, Fatih, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Efe, Aksel, Lens, Ndao, Borini

İLK MAÇI KARAGÜMRÜK ALDI

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor.

Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

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