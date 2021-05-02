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Fenerbahçe'de Amuzu sürprizi: Bonservisi 4 milyon Euro

'de flaş transfer gelişmesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe’nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, ’te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Fenerbahçe'de Amuzu sürprizi: Bonservisi 4 milyon Euro

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren 'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, 'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.

LEVERKUSEN DE İSTİYOR
Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte ekibi Bayer 'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.

HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Amuzu'nun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. Sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebilen Amuzu takımlarında toplam 21 kez forma giydi.

ANDERLECHT'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Gana asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon toplam 33 resmi maçta forması giydi. 21 kaşındaki oyuncu aynı zamana gelişime de oldukça açık.

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