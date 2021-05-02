Fenerbahçe'de Amuzu sürprizi: Bonservisi 4 milyon Euro
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe’nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, Anderlecht’te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu için Belçika kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu için Belçika kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.
LEVERKUSEN DE İSTİYOR
Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Alman kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.
HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Amuzu'nun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor. Sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebilen Amuzu Belçika U21 ve U19 takımlarında toplam 21 kez forma giydi.
ANDERLECHT'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Gana asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon toplam 33 resmi maçta Anderlicht forması giydi. 21 kaşındaki oyuncu aynı zamana gelişime de oldukça açık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları