Denizlispor mağlubiyet sonrası küme düşen ilk takım oldu! Denizlispor 0-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Samudio'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Denizlispor'un, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
ŞANSI KALMADI
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.
Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.
4.KEZ DÜŞTÜ
Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.
4 FARKLI TEKNİK ADAM
Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.
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