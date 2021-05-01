Son dakika | Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay! Rapor ortaya çıktı: "Yetersiz tıbbı bakım aldı"

"DOKTORLARIN UYGULADIĞI TEDAVİ EKSİK VE SORUMSUZCA"

Raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığını" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Maradona'nın sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu belirtilen raporda, Maradona'nın sağlık durumunun ihmal edildiğinin altı çizildi.