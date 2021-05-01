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Son dakika | Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay! Rapor ortaya çıktı: "Yetersiz tıbbı bakım aldı"

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen ’nın, ölümüne yönelik soruşturma kapsamında sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, Maradona'nın yetersiz tıbbı bakım aldığı ve sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu sonucuna varıldı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika | Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay! Rapor ortaya çıktı: Yetersiz tıbbı bakım aldı

Geçtiğimiz 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu 'nın ölümünde ihmal olup olmadığına yönelik San Isidro Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 20 uzman doktor tarafından rapor hazırlandı.

70 sayfalık raporda ölümünde kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtildi. Maradona'nın uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi ile "hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı" sonucuna varıldığı ifade edildi.

"DOKTORLARIN UYGULADIĞI TEDAVİ EKSİK VE SORUMSUZCA"
Raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığını" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Maradona'nın sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin "eksik ve sorumsuzca" olduğu belirtilen raporda, Maradona'nın sağlık durumunun ihmal edildiğinin altı çizildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Maradona'nın beyin cerrahı , psikiyatrist Agustina Cosachov ve psikolog Carlos Diaz dahil 7 sağlık görevlisi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

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