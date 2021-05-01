01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika | Diyarbekirspor 2'nci Lig'e yükseldi

Son dakika haberi...Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olan , ve Nazilli Belediyespor, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Somaspor'un ardından Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika | Diyarbekirspor 2'nci Lig'e yükseldi

Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Somaspor'un ardından Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

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