Son dakika | Diyarbekirspor 2'nci Lig'e yükseldi

Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Somaspor'un ardından Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

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