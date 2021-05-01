SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 depremi
Son dakika spor haberi | Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesi 1 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Gençlerbirliği'nden kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.