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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 depremi

spor haberi | , maçı öncesi 1 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 depremi

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Gençlerbirliği'nden kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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