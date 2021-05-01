TFF 1. Lig'de düşen son takım Akhisarspor oldu

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 14'te Traore, 36'da Balde ve 68'de Nalepa kaydetti. Çotanaklar bu sonuçla puanını 67'ye yükseltirken, Adana Demirspor ve Samsunspor ile birlikte son haftaya puan puana girdi.

Giresunspor son maçta hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'a konuk olacak.

Bir dönem Süper Lig'i sallayan Akhisarspor, bu mağlubiyetle birlikte 29 puanda kaldı ve bitime 1 maç kala küme düştü. Akigolar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.