01 Mayıs 2021, Cumartesi
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TFF 1. Lig'de düşen son takım Akhisarspor oldu

Son dakika spor haberleri... . Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken küme düşen üçüncü takım belli oldu. Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Deplasmanda 'a 3-0 mağlup olan  bitime bir hafta kala ligden düştü. Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Akhisarspor, Türkiye Kupasını kazanıp 'nde mücadele etmişti.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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TFF 1. Lig'de düşen son takım Akhisarspor oldu

böylece 10 yıllık 1. Lig ve macerasının sonuna geldi. Yeşil-siyahlılar uzun yıllar sonra 2. Lig'de mücadele edecek. Akhisarspor son olarak 2009-10 sezonunda 2. Lig'de yer almıştı.

. Lig'in 33 .haftasında ile Akhisarspor kozlarını paylaştı. Giresunspor, rakibini 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme iddiasını son maça taşıdı.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 14'te Traore, 36'da Balde ve 68'de Nalepa kaydetti. Çotanaklar bu sonuçla puanını 67'ye yükseltirken, Adana Demirspor ve Samsunspor ile birlikte son haftaya puan puana girdi.

Giresunspor son maçta hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'a konuk olacak.

Bir dönem Süper Lig'i sallayan Akhisarspor, bu mağlubiyetle birlikte 29 puanda kaldı ve bitime 1 maç kala küme düştü. Akigolar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN 2. LİG'E

Akhisarspor 2018-19 sezonunda 'nde mücadele ederken iki sezon sonra 2. Lig'e düştü. 'nı kazandıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Akhisarspor aynı sezon Süper Lig'den küme düştü. Geçen sezon 1. Lig'de play off potasına kalan Akhisarspor bu sezon ise küme düştü.

GİRESUNSPOR, SÜPER LİG İÇİN SON HAFTAYI BEKLİYOR

Akhisarspor'u mağlup eden Giresunspor ligde 67 puana ulaştı. Haftayı kayıpsız kapatan Adana Demirspor ve Samsunspor da 67 puana sahip. Eşit puandaki üç takımdan ikisi son hafta oynanacak maçların ardından Süper Lig'e yükselecek. Diğer takım ise play-off oynayacak.

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'un konuğu olacak. Giresunspor'un Tuzlaspor deplasmanına gideceği haftada Samsunspor ise Adanaspor'un konuğu olacak.

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