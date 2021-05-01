TFF 1. Lig'de düşen son takım Akhisarspor oldu
Son dakika spor haberleri... TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken küme düşen üçüncü takım belli oldu. Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor bitime bir hafta kala ligden düştü. Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Akhisarspor, Türkiye Kupasını kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.
Akhisarspor böylece 10 yıllık 1. Lig ve Süper Lig macerasının sonuna geldi. Yeşil-siyahlılar uzun yıllar sonra 2. Lig'de mücadele edecek. Akhisarspor son olarak 2009-10 sezonunda 2. Lig'de yer almıştı.
TFF 1. Lig'in 33 .haftasında Giresunspor ile Akhisarspor kozlarını paylaştı. Giresunspor, rakibini 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme iddiasını son maça taşıdı.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 14'te Traore, 36'da Balde ve 68'de Nalepa kaydetti. Çotanaklar bu sonuçla puanını 67'ye yükseltirken, Adana Demirspor ve Samsunspor ile birlikte son haftaya puan puana girdi.
Giresunspor son maçta hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'a konuk olacak.
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Akhisarspor, bu mağlubiyetle birlikte 29 puanda kaldı ve bitime 1 maç kala küme düştü. Akigolar gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN 2. LİG'E
Akhisarspor 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken iki sezon sonra 2. Lig'e düştü. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Akhisarspor aynı sezon Süper Lig'den küme düştü. Geçen sezon 1. Lig'de play off potasına kalan Akhisarspor bu sezon ise küme düştü.
GİRESUNSPOR, SÜPER LİG İÇİN SON HAFTAYI BEKLİYOR
Akhisarspor'u mağlup eden Giresunspor ligde 67 puana ulaştı. Haftayı kayıpsız kapatan Adana Demirspor ve Samsunspor da 67 puana sahip. Eşit puandaki üç takımdan ikisi son hafta oynanacak maçların ardından Süper Lig'e yükselecek. Diğer takım ise play-off oynayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Tarih açıklandı! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?
- ALES'te kalem silgi verilecek mi? 2021 ALES sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? Gerekli belgeler...
- ALES saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 ALES sınav süresi ne kadar? ALES oturumu kaç dakika?
- Son dakika: Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı?
- MEB'den yaz tatili için flaş açıklama! 2021 okullar ne zaman kapanacak? 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?
- MSÜ 2021 taban puanları: MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
- Başvurana 1.100 TL! Tam kapanma yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru sonuçları...
- Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada yasağı delenler kaç para ceza ödeyecek? Tüm detaylar...
- Tam kapanma sonrası normalleşme başlayacak mı? 18 Mayıs'ta yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...
- 2 Mayıs ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? Adaylar kısıtlamadan muaf mı?
- 1 Mayıs işçi bayramı mesajları 2021: En anlamlı ve en güzel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları