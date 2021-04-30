Son dakika | Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'in 39. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre; Beşiktaş-Hatayspor maçını Ali Palabıyık, Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasını Halis Özkahya, Fenerbahçe-BB Erzurumspor randevusunu Mete Kalkavan yönetecek.
2020-2021 Sezonu Süper Lig 39. hafta ve TFF 1. Lig 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
1 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 MAYIS PAZAR
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu