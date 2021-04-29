Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray-Beşiktaş tarihi açıklandı
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 40. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklandı.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 40, 41 ve 42. haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanacağını açıkladı.
Süper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maç programları açıklandı.
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