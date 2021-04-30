Galatasaray'ın yeni sol beki İngiltere'den geliyor! Aslan Van Aanholt'u bitirdi

21 MAÇTA 1 ASİST

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu. Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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