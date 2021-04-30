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Galatasaray'ın yeni sol beki İngiltere'den geliyor! Aslan Van Aanholt'u bitirdi

'da flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ’nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen Patrick ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Galatasaray'ın yeni sol beki İngiltere'den geliyor! Aslan Van Aanholt'u bitirdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , 'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen Patrick ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.

4.5 MİLYON EURO ALACAK


Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.

21 MAÇTA 1 ASİST
Kiralık sözleşmesi bitecek olan ile yollarını ayıracak olan böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu. Bu sezon 'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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