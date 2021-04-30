Galatasaray'ın yeni sol beki İngiltere'den geliyor! Aslan Van Aanholt'u bitirdi
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara’nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı.
Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.
4.5 MİLYON EURO ALACAK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.
21 MAÇTA 1 ASİST
Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu. Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.
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