30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Manchester United ve Villarreal finale çok yakın

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Manchester United ve Villarreal finale çok yakın

UEFA yarı final ilk maçları nefes kesti. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında , konuk ettiği 'i 2-1, ise ağırladığı 'yı 6-2 mağlup etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Manchester United ve Villarreal finale çok yakın

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun, yarı final ilk ayağındaki karşılaşmalar tamamlandı.

İspanya temsilcisi , İngiltere'nin takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Manu Trigueros ve 29. dakikada 'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73. dakikada gole çeviren Nicolas Pepe, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'de 57. dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80. dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

MANCHESTER UNITED İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Diğer yarı final müsabakasında, İngiltere ekibi , Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi 'yı konuk etti.

Manchester United, 9. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75. dakikada Paul Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA