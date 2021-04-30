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Trabzonspor Gervinho'nun peşine düştü! İmza an meselesi

'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Bordo-Mavili formayla anılan Gervinho yeniden gündeme geldi. kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un önemli mesafe kat ettiğini yazan basını bu transferin imza aşamasına geldiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Trabzonspor Gervinho'nun peşine düştü! İmza an meselesi

hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Bordo-Mavili formayla anılan Gervinho yeniden gündeme geldi.

kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un önemli mesafe kat ettiğini yazan basını bu transferin imza aşamasına geldiğini vurguladı.

Trabzonsporlu yöneticiler bu iddiaları şimdilik doğrulamazken Gervinho ve cephesinden iddialar güçlü şekilde devam ediyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

TRANSFER İÇİN İSTANBUL'DA
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, transfer görüşmelerini yakından takip etmek için İstanbul'a geçti. Avcı süreçte aktif olarak rol alacak.

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