Trabzonspor Gervinho'nun peşine düştü! İmza an meselesi
Trabzonspor'da flaş transfer gelişmesi... Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Bordo-Mavili formayla anılan Gervinho yeniden gündeme geldi. Parma kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un önemli mesafe kat ettiğini yazan İtalyan basını bu transferin imza aşamasına geldiğini vurguladı.
Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yaparken hemen her dönem ismi Bordo-Mavili formayla anılan Gervinho yeniden gündeme geldi.
Trabzonsporlu yöneticiler bu iddiaları şimdilik doğrulamazken Gervinho ve İtalya cephesinden iddialar güçlü şekilde devam ediyor.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
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