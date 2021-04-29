Alanyaspor beraberliğinin ardından Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından, “Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.
Belözoğlu, "Sezon başından beri organize olmuş bir takımla zorlu bir maç oynayacağımızı karşılaşma öncesi söylemiştim. İlk yarı itibariyle oyunu oturduğumuzu ve net bir şekilde ağırlığımızı koyduğumuz dakikalar var. Tam oyun bize geçmişken tabii istemediğimiz şekilde 10 kişi kaldık. İyi pas organizasyonu ve topu tutmaya çalışan bir takıma herkes elinden geldiğince mücadelesi gösterdi. İnandığımız oyuna devam etmeye çalıştık ve 10 kişi kaldığımız süreçte de devam ettik.
İlk yarıda istediğimize yakın bir görüntü vardı. İster istemez 1 kişi eksik olunca da biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puanın her zerresine talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan 4 haftayı en iyi ve yakışan şekilde bitireceğiz. İnancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.
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