Alanyaspor beraberliğinin ardından Emre Belözoğlu'ndan açıklamalar

İlk yarıda istediğimize yakın bir görüntü vardı. İster istemez 1 kişi eksik olunca da biraz daha bekleyerek oynamak zorunda kaldık. Üzgünüm, bugün kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek oyunu da bence yakalamıştık. Sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Her puanın her zerresine talip olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mücadeleden hiçbir şekilde geri durmadan 4 haftayı en iyi ve yakışan şekilde bitireceğiz. İnancımızı korumaya devam ettiğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN