Fatih Terim'den TFF'ye imalı cevap! Teşekkür ederim

Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu sağduyuya davet eden Türkiye Futbol Federasyonunun, belki de tarihte ilk kez bir teknik direktörün, kendileri tarafından organize edilen basın toplantısında herhangi bir ihlal veya hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlaması, kurulları ile beraber kulübüm Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımlarını bir kez daha açıkça göstermiştir. Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için kendilerine ayrıca teşekkür ederim."