Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası!
Son dakika haberi... Alanyaspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltı tartışmalara yol açtı. Söz konusu pozisyonun ardından hakemin açıkça kural hatası yaptığı iddia edidi.
Hürriyet'in haberine göre, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe'nin penaltısının iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Devamında VAR incelemesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.
AHMET ÇAKAR: AĞIR BİR KURAL HATASI YAPILDI
Penaltının iptal edilmesiyle ilgili eski futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, yaptığı paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı.
IFAB KURALI NE DİYOR?
Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.
Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.
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