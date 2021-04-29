30 Nisan 2021, Cuma
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası!

Son dakika haberi... - maçında iptal edilen penaltı tartışmalara yol açtı. Söz konusu pozisyonun ardından hakemin açıkça kural hatası yaptığı iddia edidi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası!

Hürriyet'in haberine göre, 'in 38. haftasında ile arasında oynanan maçta Fenerbahçe'nin penaltısının iptal edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.


Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında 'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Hakem , beyaz noktayı gösterdi. Devamında VAR incelemesinde 'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal oldu.

AHMET ÇAKAR: AĞIR BİR KURAL HATASI YAPILDI

Penaltının iptal edilmesiyle ilgili eski futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi , yaptığı paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. -F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

IFAB KURALI NE DİYOR?

Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.

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