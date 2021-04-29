CANLI | MKE Ankaragücü Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 38. haftasında bugün kümede düşme hattından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Taraftarlar saat 20.30'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek.
Mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, İbrahim, Alper, Endri, Pinto, Embiya
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Miranda, Tosca, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Dicko.
Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan ancak son 3 maçta galibiyet alamayan başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde hedef bu maçı kazanıp rahat bir nefes almak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Paintsil ve kırmızı kart cezalısı Geraldo ile sakatlıkları bulunan; Atakan Çankaya, Börven ve Badji maçta oynayamayacak.
4 maçtır galip gelemeyen ve son 2 maçını kaybeden Gaziantep ekibi ise bu maçta kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sakatlığı süren Tetteh ile Kana Biyik müsabakada görev alamayacak.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü'nün 38, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Gaziantep FK'nın ise 51 puanı bulunuyor.