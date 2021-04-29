Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı! Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı
Son dakika haberleri... Alanyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 38 haftasında karşı karşıya geldi. 43. dakikada Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 1 puana razı oldu. Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken puan kaybeden sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın 5 puan arkasında kaldı.
Süper Lig'de heyecan zirveyi yakından ilgilendiren Alanyaspor - Fenerbahçe maçıyla devam etti. Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
MAÇIN HAKEMLERİ
Saat 20:30'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler'di.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.
33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.
43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.
55'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar topu taşıyan Juanfran dönerek topu penaltı noktasına gönderdi. Ceza sahasına hızla sokulan Davidson gelişine sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
61'inci dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında ileride topla buluşan Pelkas, hızla ilerleyerek ceza sahası yayından şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
63'üncü dakikadaki Alanyaspor atağında Salih'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Davidson, topu Harun'un üzerinden aşırtıp yeniden önüne aldı. Vuruşunu yapmak isterken son anda Ozan Tufan araya girdi ve Davidson boş kaleye şutu gerçekleştiremedi.
69'uncu dakikada gelişen Fernebahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Valencia, süratle ceza sahasına sokuldu. Topu Osayi-Samuel'e aktarmak fakat son anda araya giren Marafona topun sahibi oldu.
75'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazında topla buluşan Efkan yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top üst direğe çarparak gol çizgisine sekti. Seken topu kaleci Harun uzaklaştırdı.
86'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Salih ceza sahası önünden sert vurdu. Çatala giden topu kaleci Harun tokatlayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0'lık skorla golsüz sona erdi.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci mücadelede forma giyemeyedi.
ALANYA'DA BABACAR YOK
Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Alanyaspor'da teknik sorumlu Çağdaş Atan'ın da eksikler canını sıkıyor. Akdeniz temsilcisinde yıldız golcü Babacar forma giyemeyedi.
8 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırındaydi. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Pelkas, Ferdi, Jose Sosa, Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, bugün sarı kart görmeleri halinde 39. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
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