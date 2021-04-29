Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı! Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yara aldı

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.