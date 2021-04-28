28 Nisan 2021, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte birbirinden zorlu karşılaşmalar

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak. 26 Mayıs'ta 'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı! İşte birbirinden zorlu karşılaşmalar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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