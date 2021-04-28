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Sivasspor'dan 2021’de büyük rekor

DG Sivasspor 2021 takvim senesinde sahasında oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken hiç mağlubiyet görmedi ve evinde yenilgi almayan tek takımı konumunda yer aldı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Sivasspor'dan 2021’de büyük rekor

Son 12 iç saha maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, başarılı grafiği ile dikkat çekiyor. Yiğidolar söz konusu maçlardan 5 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar aynı zamanda 4 galibiyet ve 6 beraberlikle, 2021 senesinde evinde yenilgi almayan tek Süper Lig takımı konumunda yer aldı.

Yiğidolar 2021'de sahasında Gaziantep FK'yı 2-1, Kayserispor'u 2-0, Karagümrük'ü 1-0 ve Konyaspor'u 3-1 yendi. Ayrıca Denizlispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 1-1, BB Erzurumspor'la 0-0, Hatayspor'la 1-1, Trabzonspor'la 0-0 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı. Sivasspor sahasında en son 30 Kasım 2020'de Göztepe ile oynadığı maçta 1-0'lık mağlubiyet almıştı.

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