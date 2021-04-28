CANLI | Göztepe Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de nefes kesen karşılaşma

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can; Gassama, Kerim, Atınç, Berkan; Obinna, Soner; Diabate, Halil, Cherif; Jahovic

TRABZONSPOR: Uğurcan; Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon; Baker, Berat, Bakasetas; Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GÖREV HOSSEINI'NİN

Karagümrük maçında sakatlanan Edgar, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve Trondsen bugün forma giyemeyecekler. Edgar'ın yerine Hosseini'nin görev alacağı bildirilirken, Karagümrük sınavında cezalı olduğu için olmayan Bakasetas da İzmir'de sahaya çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Yunan maestroya 11'de görev vermesi bekleniyor.

AVCI İLE KAYBETMEDİ

Bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligi ilk dört deplasmanda üç beraberlik, bir mağlubiyet alan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi. Trabzon, Avcı yönetiminde sekiz galibiyet, yedi beraberlik aldı.

FIRTINA 11-5 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe, bugün İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibin 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu periyotta 36 gol atarken, kalesinde de 19 gol gördü.

SON İKİ MAÇ 3-1 BİTTİ

Karadeniz devi, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Fırtına, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe debisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

DEPLASMANDA DAHA İYİ

Bordo-mavili takım, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada sekiz galibiyet, dokuz beraberlik, bir mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta dokuz galibiyet, üç beraberlik, altı mağlubiyetle 30 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.