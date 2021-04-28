28 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma 6 takviye istiyor

'da transfer çalışmaları Avcı'nın raporu doğrultusunda devam ediyor. Sunduğu raporda 6 direkt oynayacak oyuncu isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak oyuncuları transfer edelim sonra rotasyon oyuncularına odaklanırız" dediği öğrenildi. , sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az 2 forvet, orta saha ve 'ın durumuna bağlı olarak kaleci transferi de söz konusu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma 6 takviye istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmaları Avcı'nın raporu doğrultusunda devam ediyor. Sunduğu raporda 6 direkt oynayacak oyuncu isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak oyuncuları transfer edelim sonra rotasyon oyuncularına odaklanırız" dediği öğrenildi. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az 2 forvet, orta saha ve Uğurcan Çakır'ın durumuna bağlı olarak kaleci transferi de söz konusu.

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