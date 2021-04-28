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Belözoğlu iş başına geçince performanslar uçtu! Fenerbahçe'de büyük değişim

'de dikkat çeken değişim! 'nun gelişiyle , , Valencia, Pelkas, , Ozan, Caner ve Serdar ciddi bir çıkış yakaladı.  Ayrılmak isteyen Sosa'yı lider yapıp performansını ikiye üçe katladı...

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Belözoğlu iş başına geçince performanslar uçtu! Fenerbahçe'de büyük değişim

Fenerbahçe'de 'nun teknik direktör olmasıyla birlikte sanki takıma sihirli bir değnek dokunmuş durumda. F.Bahçe, Emre Belözoğlu ile çıktığı 5 maçta 'de istatistik rekorları kırarken, özellikle 8 futbolcunun performansında görülen inanılmaz artış dikkatlerden kaçmadı.

SOSA 2. BAHARINI YAŞIYOR
Emre Belözoğlu ile birlikte , , Valencia, Pelkas, , Ozan, Caner ve Serdar çok ciddi bir çıkış yakaladı. Liderlik görevi verilen Sosa adeta 2. baharını yaşıyor.

HERKES İŞİNE KİLİTLENDİ
Sosa'daki müthiş patlama istatistiklerine de yansıdı. Ancak Emre Belözoğlu'nun güvendiği isimlerden birisi olan Samatta verilen şansı iyi kullanmadı. Samatta artık planlarda yok.

SAMATTA GENK YOLCUSU
Fenerbahçe Samatta için 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonu ödeyip akabinde oyuncuyu zararına yarı fiyata Genk'e satmayı planlıyor. de bekleneni veremeyen isimlerden biri oldu.

JOSE SOSA FENER'İ SIRTLIYOR!
Sosa, ve maçlarında 5 kilit pas yaptı. Son 5 maçta 7 şut, 7 top kesme, 7 top çalma ve 7 de top uzaklaştırma gerçekleştirdi.

BİR ARA AYRILMAK İSTEMİŞTİ
Bir ara istediği ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Sosa saha içerisinde liderlik görevi verilmesiyle bu fikrinden de vazgeçti.

HARUN'A UZUN TOP UYARISI
Teknik ekip 'den zorda kalmadıkça uzun top kullanmamasını, kısa pas yapmasını istedi. Fener topla çıkmak istiyor.

F.BAHÇE'DE HERKES GOL ARIYOR
Fenerbahçe'de artık tüm oyuncular gol arıyor. Kasımpaşa maçında 12 farklı oyuncu kaleye şut çekti, ilk 11'de sahaya çıkan tüm futbolcuların kaleye şutu var. Sonradan oyuna dahil olan ve 'ın da 1'er şutları var.

SAVUNMANIN SAĞINDA SIKINTI VAR
Sakatlanan en az 2 hafta yok. şu anda iyi ancak o da sık sakatlık yaşayan bir oyuncu. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun mecbur kalması durumda sağ bek mevkinde Ozan Tufan'ı düşüneceği ifade ediliyor.

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