Gudmundsson Galatasaray'a önerildi!

İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ

Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu İzlanda Milli Takımı'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce Charlton ve Alkmaar formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.

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