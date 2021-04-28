Gudmundsson Galatasaray'a önerildi!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Seçim gündemi ve Fatih Terim’le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın listesine sürpriz bir isim girdi. Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar’a önerildi.
Seçim gündemi ve Fatih Terim'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine sürpriz bir isim girdi.
Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.
BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI
Yönetim konuyu teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaların başladığı öğrenildi.
Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta görev aldı.
İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ
Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu İzlanda Milli Takımı'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce Charlton ve Alkmaar formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.
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