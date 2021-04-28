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Gudmundsson Galatasaray'a önerildi!

'da flaş transfer gelişmesi... Seçim gündemi ve ’le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın listesine sürpriz bir isim girdi. ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar’a önerildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Gudmundsson Galatasaray'a önerildi!

Seçim gündemi ve 'le ilgili belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ın listesine sürpriz bir isim girdi.

ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi.

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI


Yönetim konuyu teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştırmaların başladığı öğrenildi.

Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta görev aldı.

İZLANDA'NIN DEĞİŞİLMEZ İSMİ
Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu 'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha önce ve formasını giyen Gudmundsson etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.

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