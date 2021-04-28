CANLI | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım izle
Son dakika haberleri... Galatasaray Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazanmıştı. Gözler şampiyonluk yarışını etkileyecek haftadaki maça çevrildi
İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera Şener Halil Etebo Donk Kerem Ömer Mostafa Marcao Emre Kılınç Gedson
3 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
GALATASARAY KENDİ EVİNDE 4 MAÇTIR GALİBİYET ALAMADI
Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.
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