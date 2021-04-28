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CANLI | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Son dakika haberleri... Galatasaray Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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CANLI | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazanmıştı. Gözler şampiyonluk yarışını etkileyecek haftadaki maça çevrildi

İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera Şener Halil Etebo Donk Kerem Ömer Mostafa Marcao Emre Kılınç Gedson

3 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

GALATASARAY KENDİ EVİNDE 4 MAÇTIR GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

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