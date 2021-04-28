CANLI | Galatasaray Konyaspor maçı canlı anlatım izle

3 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.