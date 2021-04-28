28 Nisan 2021, Çarşamba
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Altay'da Mustafa Denizli dönemi

Son dakika haberi...TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Altay'da Mustafa Denizli dönemi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

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