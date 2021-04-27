28 Nisan 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı

Son dakika haberleri... UEFA 'nde yarı final ilk karşılaşmasında , 'da ağırladığı rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı

Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 14'üncü dakikasında Chelsea Pulusic'in golüyle öne geçerken, Real Madrid 29'uncu dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

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