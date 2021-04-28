Fenerbahçe Beko: 68 - CSKA Moskova: 85 MAÇ SONUCU Fenerbahçe veda etti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 3-0 kaybederek organizasyona veda etti. CSKA Moskova ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, savunmada etkili bir performans ortaya koydu. CSKA Moskova üst üste top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler maçın başında 12-0'lık seri yakaladı ve 3. dakikayı 12-0 önde geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak ilk basketlerini kaydeden Rus ekibine hızlı hücumlarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında Guduric ile skor üretti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-17 önde tamamladı.