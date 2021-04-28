Fenerbahçe Beko: 68 - CSKA Moskova: 85 MAÇ SONUCU Fenerbahçe veda etti
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Beko, EuroLeague çeyrek final serisini 3-0 kaybederek organizasyona veda etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 85-68 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 3-0 kaybederek organizasyona veda etti. CSKA Moskova ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, savunmada etkili bir performans ortaya koydu. CSKA Moskova üst üste top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler maçın başında 12-0'lık seri yakaladı ve 3. dakikayı 12-0 önde geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak ilk basketlerini kaydeden Rus ekibine hızlı hücumlarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında Guduric ile skor üretti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Topu iyi paylaşarak sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 33-23. Lundberg ve Clyburn ile peş peşe basketler bulan CSKA Moskova, 17. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Rus ekibinin agresif oyununa karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, 18. dakikayı 1 sayı geride bitirdi: 37-38. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova, devreyi 44-39 önde kapattı.
İkinci yarı düşük tempoda başladı. Hakem kararlarının ardından oyunda gerginlik oluşurken CSKA Moskova, yakaladığı 14-0'lık seriyle 23. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-58. Vesely'nin de oyun dışında kalmasıyla temposu düşen Fenerbahçe Beko, hücumda etkili olamadı. Konuk ekip, final periyoduna 21 sayılık avantajla gitti: 50-71.
Son çeyrekte kolay sayılar üreten CSKA Moskova, 35. dakikada farkı 26 sayıya çıkardı: 52-78. Üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı da 85-68 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo'nun 22, Marko Guduric'in 10 sayısı kazanmaya yetmedi.
CSKA Moskova'da ise Will Clyburn'ün 34, Iffe Lundberg'in 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli takımı destekleyen az sayıda taraftar, yenilgiye rağmen maç sonunda takımı alkışlarla soyunma odasına gönderdi.
Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tribünden takip etti.
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