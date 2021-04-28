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Son dakika: 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde tarih belli oldu

Son dakika spor haberi.... 'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Son dakika: 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde tarih belli oldu

'den yapılan açıklamada, Türkiye GP'nin 11-13 haziranda Kanada'nın yerine Formula 1 takvimine katıldığı açıklandı.

Buna göre, 11-12-13 Haziran'da Formula 1 heyecanı, İstanbul Park'ta yaşanacak. Geçen yıl Kasım ayında İstanbul'da gerçekleşen ve Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton'ın yedinci kez rekorla dünya şampiyonu elde etmişti.

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, konuyla ilgili olarak, "Bu sezon Kanada'da olamayacağımız hayal kırıklığı oluştursa da, Türkiye'nin geçen sezon muhteşem bir yarıştan sonra 2021'de bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz. Tüm hayranlarımızın sezona dramatik bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını biliyorum ve Türkiye pistte harika savaşlar sunan harika bir pist. Kanada'daki organizatör ve yetkililere son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum, ancak seyahat durumu planlarımızı imkansız hale getirdi. Sporumuza olan büyük ilgiyi gösteren ve birçok yerden Grand Prix umudunu gösteren bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma istekleri için Türkiye'deki organizatör ve yetkililere de eşit derecede teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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