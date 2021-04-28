Son dakika: 2021 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde tarih belli oldu

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, konuyla ilgili olarak, "Bu sezon Kanada'da olamayacağımız hayal kırıklığı oluştursa da, Türkiye'nin geçen sezon muhteşem bir yarıştan sonra 2021'de bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapacağını teyit etmekten heyecan duyuyoruz. Tüm hayranlarımızın sezona dramatik bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını biliyorum ve Türkiye pistte harika savaşlar sunan harika bir pist. Kanada'daki organizatör ve yetkililere son haftalardaki tüm çabaları için teşekkür etmek istiyorum, ancak seyahat durumu planlarımızı imkansız hale getirdi. Sporumuza olan büyük ilgiyi gösteren ve birçok yerden Grand Prix umudunu gösteren bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma istekleri için Türkiye'deki organizatör ve yetkililere de eşit derecede teşekkür etmek istiyorum" dedi.



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